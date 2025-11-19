ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊７４ｂｐ　小動き

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ　　　　2.709
フランス　　　3.459（+75）
イタリア　　　3.453（+74）
スペイン　　　3.208（+50）
オランダ　　　2.859（+15）
ギリシャ　　　3.332（+62）
ポルトガル　　　3.045（+34）
ベルギー　　　3.238（+53）
オーストリア　2.998（+29）
アイルランド　2.928（+22）
フィンランド　3.054（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）