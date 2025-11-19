ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７４ｂｐ 小動き
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:28時点）（%）
ドイツ 2.709
フランス 3.459（+75）
イタリア 3.453（+74）
スペイン 3.208（+50）
オランダ 2.859（+15）
ギリシャ 3.332（+62）
ポルトガル 3.045（+34）
ベルギー 3.238（+53）
オーストリア 2.998（+29）
アイルランド 2.928（+22）
フィンランド 3.054（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
