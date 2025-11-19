タレント松田ゆう姫（37）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、実践しているライフハック（生活の知恵）について明かした。

番組では、生ゴミをゴミ収集日まで冷蔵庫などに一時保管することについて、衛生面への心配から賛否が分かれているとの記事を紹介した。

すると松田は「ありです。実践しています」と答え、既に取り入れていることを明かした。理由は、収集作業員への配慮だという。「そっちの方がゴミを収集する人側も液漏れしなくていいって言うから。冷凍庫で凍らせている」と説明した。

「袋を二重にして、ジップロック（密閉の保存袋）みたいなのに入れれば、全然汚いと思わないけどね」。入れる生ゴミは「全部、全般的に」という。また「凍っちゃえば無臭なので」とメリットも強調した。

ゴミ保管用に使った密閉保存袋は、「そのまま捨てちゃう」という。「使った後のジップロックね。再利用的な」。小原ブラスが「ジップロックなんか永遠に使い続けるけどな」とつぶやくと、松田は「それの方が不衛生だよね」とツッコミを入れていた。