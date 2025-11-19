¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÀ¾Â¼Å·Íµ¤¬¸½Ìò°úÂà¡Ö³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È2µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿32ºÐ±¦ÏÓ
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Â¼Å·ÍµÅê¼ê¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Â¼Åê¼ê¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇNTTÅìÆüËÜ¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é26»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤Éµß±çÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ¸÷µ±Áª¼ê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ï44»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.25¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤Ï17»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨6ÅÀÂæ¤ÈÄãÌÂ¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«1ÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÃæ¤Ç3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨40.50¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤â»²²Ã¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç8Ç¯¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ØËÜÆü¤Ï¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Áª¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤ëÃæ¤Ç¸·Áª¤·¤¿10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ËÅº¤¨¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤·¤¿8Ç¯´ÖÎÉ¤¤»þ¤â¶ì¤·¤¤»þ¤â¡¢µå¾ì¤Þ¤¿¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¡¢ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£