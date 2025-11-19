南キャン・しずちゃんとダイアン・ユースケは付き合う寸前だった!?「もし私が告白したら、どうやったかな」

11月18日（火）の『深夜のダイアン』は、南海キャンディーズの山里亮太＆しずちゃんが出演した「居酒屋 津田」の後編を放送。

“じつはダイアン・ユースケとしずちゃんは付き合っていたかもしれない”という驚きの話が飛び出し…!?

【映像】マジトーンのしずちゃんに照れまくりのユースケ

同じ“2000年デビュー組”で26年の付き合いだというダイアンと南海キャンディーズ。酒を酌み交わし昔話で盛り上がるなか、ユースケがしずちゃんにビールを注いでいると、山里が「西澤（ユースケ）くんがおしずに注いでる姿、キュンとくるものがあるよ」と口を開く。

そして「元々付き合うかもしれなかったから」と衝撃の発言をした。

これを聞いてダイアン・津田篤宏もユースケに「両想いやったやんなあ」と声をかける。ユースケは「誰が両想いやねん」と否定したが、しずちゃんは「両想いやったの？」と笑う。

実際、しずちゃんはユースケのことが好きだったそう。一方でユースケの好きなタイプも“背の高い子”だったが、ユースケは「しずちゃんは可愛らしいけど、種類の違う“デカい”やん」とやはりやんわり否定した。

山里によると、しずちゃんは「才能に惚れるタイプ」。しずちゃん本人も「ダイアンのスタイルに憧れがあった」と認め、「最初の女性コンビのとき、ダイアンのような漫才ができたらいいなと思っていた」とも明かした。

当時ユースケの耳にも「しずちゃんが西澤のこといい言うてるで」という話は入っていたらしい。しずちゃんは隠していたが、芸人の友達に「ご飯行けたりするんかな？」と相談はしたことがあったそう。この話にユースケは「マジトーンでしゃべってる」と照れ隠しのように笑った。

このあと2人は「そんな俺のこと見てた？」「うん、結構見てた」「俺もしずちゃんのこと見てたよ」と25年越しに語らうと、しずちゃんが「じゃあ、もし私が告白したら、どうやったかな…？」と尋ねる展開に。これには津田も「さすがに聞いてられない」と大笑いしていた。