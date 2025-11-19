¸ÅÅÄÆØÌé¡¢²ñ¼Ò¤Î·¸Ä¹¤ä²ÝÄ¹¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸ÅÅÄÆØÌé»á
¡ûÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö2006Ç¯¤È2007Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂåÂÇ¥ª¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î´ÆÆÄ¶È¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¥×¥íÌîµå¤ÇÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤â¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£Áª¼ê»þÂå¡¢ËÍ¤â¤½¤Î»þ¤ÏÁª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï»Ø¼¨¤â¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾¡ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÎÂç¤¤µ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¸ÅÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ãÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤¬41ºÐ¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³¹¤Î41ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ½¸½¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬·¸Ä¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Éô²¼¤È°ì½ï¤ËÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤âÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬²ÝÄ¹¤äÉôÄ¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼ÒÄ¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤ß¤ó¤ÊÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¤À¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉÔ¶ñ¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊý¤ÇÁÈ¿¥¤Î¶¯¤µ¤Ï·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¡Ø¤Ç¤¤ë¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£Ã¯¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è(¾Ð)¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Ï1965Ç¯8·î6ÆüÊ¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÀîÀ¾ÌÀÊö¹â¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢1989Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£MVP2²ó(93Ç¯¡¢97Ç¯)¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô(91Ç¯)¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó9²ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ10²ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¡£2005Ç¯¤ËÄÌ»»2000ËÜ°ÂÂÇÃ£À®¡£2006Ç¯Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2007Ç¯¸½Ìò°úÂà¡£2015Ç¯¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
