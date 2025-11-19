きょうの山形県内は冬型の気圧配置の影響で雪や雨のところが多くなりました。

【写真を見る】「初雪にしては多い」大蔵村肘折で45センチの積雪観測 朝から雪かきに追われる人の姿（山形）

大蔵村肘折では、けさ４５センチの積雪を観測し、朝から雪かきに追われる人の姿が見られました。

午前８時ごろの大蔵村肘折です。車に覆いかぶさるように雪が積もっています。

きょうの県内は、冬型の気圧配置の影響で雪や雨のところが多くなりました。

温泉街では朝から除雪車が出動したほか、雪かきに追われる住民の姿が多く見られました。

住民「ちょっと初雪にしては多いかなと思うけど降ったらこんなものなので。（雪と）付き合っていかないと商売もできないのでなんとか早起きしてがんばる」

午前９時時点の積雪は大蔵村肘折で４５センチ、西川町大井沢で３０センチなど、多いところでは平年の７倍以上の積雪を観測しました。

また、朝の冷え込みも厳しく、最低気温は西川町大井沢でマイナス４．０度、大蔵村肘折でマイナス０．４度など県内７か所で今季最低を記録しました。

あすの県内は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響によりくもりや晴れで、朝晩は雨の降る所がある見込みです。

あすの朝も冷え込みが厳しくなりそうです。



雪道や凍結した路面など車の運転にご注意ください。