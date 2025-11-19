明日11月20日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「万引きGメン&草薙・めるるの秋の突破劇2連発SP」。実際にあった悪質で巧妙な万引き手口が明らかに。さらに、草薙航基（宮下草薙）とめるること生見愛瑠が秋に発生しがちな自然災害・火災に立ち向かう。

■セルフレジで横行する最新万引き・高価な酒類を狙う悪質手口が明らかに

吉住と加賀翔（かが屋）演じる万引きGメンコンビが活躍する「突破Gメン」では、セルフレジ導入で横行する最新万引きや、近年増加する高価な酒類などを売却目的で盗む悪質な万引きを紹介。

化粧品売り場を物色する怪しい女に目を付けた吉住と加賀。2つのリップを手に取りレジへと向かう女は、セルフレジのスキャン中になぜか頻繁に腕時計を見て時間を気にしている様子。この怪しい動きに吉住と加賀演じる万引きGメンコンビが目を光らせていると、リップをスキャンせずに会計する姿を確認。

しかし店外で女のレシートを確認すると、そこにはスキャンしていないはずのリップの購入履歴が印字されていた。セルフレジの導入で増えている巧妙な最新万引き手口とは？

そして近年、売却目的での万引きが増えており、特に単価の高いアルコール商品を狙った万引きが頻発している。監視カメラを確認する様子を見せ、商品棚から高価な酒瓶を手に取っては戻すという、明らかに怪しい動きをしている女を発見する吉住と加賀。すると持っていたはずの酒瓶がいつの間にかなくなっていて…。果たして、万引きGメンコンビはこの謎を明らかにすることはできるのか？

スタジオゲストの岸井ゆきのは万引き手口の謎について「難しい」「すっかりわかりません」とお手上げ状態。

今回スタジオ初登場のゲスト・豊田裕大は、男性ファッション誌「メンズノンノ」のモデルをしているが、マヂカルラブリーが以前「メンズノンノ」で豊田と共演したことを告白。しかし豊田は「なんでしたっけ？」と、マヂカルラブリーとの共演についてはうろ覚えの様子で、MCの内村光良にツッコまれる場面も。

■秋に発生しがちな自然災害・火災被害に草薙航基とめるるが立ち向かう

草薙が様々なバイト先で起こるピンチに立ち向かう「草薙バイト」では、貸しボート店でのバイトを演じる草薙と、そこへ訪れた外国人客に自然の猛威が降りかかる。アルバイトの草薙がボートに乗り湖の清掃作業をしていると、突如目の前に巨大な竜巻が発生。日本でも年間約50件発生しており、特に7月から11月に発生しやすい竜巻。草薙と外国人客はこの巨大竜巻からどう逃げ切るのか？

スタジオゲストでもある生見も再現ドラマに出演し、身近な家電に潜む火災トラブルに巻き込まれる。乾燥するこの時期は、火災の危険性が大いに高まるが、多くの家庭にある電子レンジが発火する事態に。階下は火の海に包まれ3階に閉じ込められた生見、考え出した驚きの脱出方法とは？

スタジオ初登場のゲスト・宮沢氷魚は、普段からよく「THE突破ファイル」を視聴しているそうで、「（草薙の）アルバイトシリーズがけっこう好きで……」と語る。そんな宮沢は今回の草薙の演技に対して「素晴らしいですね！」、「やっぱり迫真の演技が、こっちも緊張感というか焦りが自然と生まれてくる」と大絶賛。