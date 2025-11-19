主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 432( 352)
TOPIX先物 12月限 74( 74)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 293( 293)
日経225ミニ 12月限 730( 730)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 1684( 1684)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2315( 1360)
3月限 70( 46)
TOPIX先物 12月限 93( 87)
日経225ミニ 12月限 156857( 73957)
1月限 887( 379)
2月限 15( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1885( 1131)
3月限 52( 32)
日経225ミニ 12月限 79673( 38485)
1月限 438( 188)
2月限 26( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11( 11)
日経225ミニ 12月限 7666( 7666)
1月限 161( 161)
2月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 999( 999)
3月限 55( 55)
日経225ミニ 12月限 40017( 40017)
1月限 106( 106)
2月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
