　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 432(　　 352)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　74(　　　74)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 293(　　 293)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 730(　　 730)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1684(　　1684)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2315(　　1360)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　70(　　　46)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　93(　　　87)
日経225ミニ　 　12月限　　　156857(　 73957)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 887(　　 379)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　15(　　　 5)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1885(　　1131)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　52(　　　32)
日経225ミニ　 　12月限　　　 79673(　 38485)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 438(　　 188)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　26(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7666(　　7666)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 161(　　 161)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 999(　　 999)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　55(　　　55)
日経225ミニ　 　12月限　　　 40017(　 40017)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース