主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4322( 1690)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 961( 790)
日経225ミニ 12月限 14( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 469( 0)
TOPIX先物 12月限 679( 518)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 209( 0)
TOPIX先物 12月限 676( 375)
3月限 250( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1609( 1175)
TOPIX先物 12月限 1711( 1311)
3月限 400( 0)
日経225ミニ 12月限 2416( 2412)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 542( 422)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 4932( 4932)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5821( 3596)
3月限 476( 444)
TOPIX先物 12月限 440( 340)
3月限 11( 11)
日経225ミニ 12月限 131749( 60189)
1月限 1774( 676)
2月限 13( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 975( 601)
3月限 45( 21)
日経225ミニ 12月限 67693( 35009)
1月限 586( 384)
2月限 69( 69)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16( 16)
日経225ミニ 12月限 6837( 6837)
1月限 248( 248)
2月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1550( 1550)
3月限 71( 71)
日経225ミニ 12月限 41568( 41568)
1月限 100( 100)
2月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
