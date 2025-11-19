　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4322(　　1690)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 961(　　 790)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　14(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 469(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 679(　　 518)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 209(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 676(　　 375)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 250(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1609(　　1175)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1711(　　1311)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2416(　　2412)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 542(　　 422)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4932(　　4932)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5821(　　3596)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 476(　　 444)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 440(　　 340)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　12月限　　　131749(　 60189)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1774(　　 676)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 975(　　 601)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　45(　　　21)
日経225ミニ　 　12月限　　　 67693(　 35009)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 586(　　 384)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　69(　　　69)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6837(　　6837)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 248(　　 248)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 9(　　　 9)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1550(　　1550)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　71(　　　71)
日経225ミニ　 　12月限　　　 41568(　 41568)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース