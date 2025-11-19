【マイルCS／複勝回収率】要注目は「3人気」と「毎日王冠組」　過去10年データから馬券予想のヒントと好走条件を探る

本記事では、（GI、芝1600m）における過去のデータから見える各ファクターの複勝回収率を一覧で紹介する。また、参考として一部ファクターごとの着別度数も記載している。

※特記がない場合、複勝回収率などのデータは「過去10年の集計」

※脚質、枠順の着別度数は、「京都開催の過去7回分」



■枠順別 複勝回収率

1枠：39.5％

2枠：72.0％

3枠：56.5％

4枠：43.0％

5枠：24.0％

6枠：14.5％

7枠：75.8％

8枠：60.0％

■前走レース別 複勝回収率

富士S組：40.7％

毎日王冠組：103.3％

スプリンターズS組：138.8％

天皇賞（秋）組：55.5％

安田記念組：57.1％

毎日スワンS組：33.9％

京成杯AH組：31.2％

府中牝馬S組：27.5％

札幌記念組：440.0％

秋華賞組：0.0％

▼前走 着別度数（クリックすると開きます）

富士S【4-3-1-46】

毎日王冠【2-3-2-17】

スプリンターズS【2-0-1-5】

天皇賞秋【1-1-2-7】

安田記念【1-1-0-5】

スワンS【0-1-2-27】

京成杯AH【0-1-0-7】

府中牝馬S【0-0-1-4】

札幌記念【0-0-1-0】

■前走距離別 複勝回収率

1600m組：36.5％

1800m組：73.0％

1200m組：111.0％

2000m組：70.0％

1400m組：25.2％

■レース間隔別 複勝回収率

中3週組：40.0％

中5週組：103.3％

中6週組：111.0％

中2週組：30.2％

中10週以上組：52.5％

■脚質別 複勝回収率

逃げ：23.0％

先行：60.6％

差し：54.9％

追込：39.6％

▼脚質 着別度数（クリックすると開きます）

逃げ【1-0-0-6】

先行【0-1-3-19】

差し【4-6-2-44】

追込【2-0-2-32】

マクリ【0-0-0-0】

■人気別 複勝回収率

1番人気：48.0％

2番人気：87.0％

3番人気：109.0％

4番人気：92.0％

5番人気：132.0％

6-9番人気：76.0％

10番人気以下：9.4％

▼人気 着別度数（クリックすると開きます）

1人気【2-1-1-6】

2人気【0-4-1-5】

3人気【2-3-0-5】

4人気【3-0-1-6】

5人気【2-0-2-6】

6～9人気【1-2-4-33】

10人気以下【0-0-1-81】

■馬齢別 複勝回収率

3歳：54.5％

4歳：73.6％

5歳：50.0％

6歳：18.3％

7歳：0.0％

8歳以上：0.0％

参考：昨年のマイルCS複勝払戻額は？

2024年マイルチャンピオンシップ複勝

13ソウルラッシュ180円1人気

17エルトンバローズ440円7人気

14ウインマーベル770円10人気