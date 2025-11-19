【マイルCS／複勝回収率】要注目は「3人気」と「毎日王冠組」 過去10年データから馬券予想のヒントと好走条件を探る
本記事では、（GI、芝1600m）における過去のデータから見える各ファクターの複勝回収率を一覧で紹介する。また、参考として一部ファクターごとの着別度数も記載している。
※特記がない場合、複勝回収率などのデータは「過去10年の集計」
※脚質、枠順の着別度数は、「京都開催の過去7回分」
■枠順別 複勝回収率
1枠：39.5％
2枠：72.0％
3枠：56.5％
4枠：43.0％
5枠：24.0％
6枠：14.5％
7枠：75.8％
8枠：60.0％
■前走レース別 複勝回収率
富士S組：40.7％
毎日王冠組：103.3％
スプリンターズS組：138.8％
天皇賞（秋）組：55.5％
安田記念組：57.1％
毎日スワンS組：33.9％
京成杯AH組：31.2％
府中牝馬S組：27.5％
札幌記念組：440.0％
秋華賞組：0.0％
▼前走 着別度数（クリックすると開きます）
富士S【4-3-1-46】
毎日王冠【2-3-2-17】
スプリンターズS【2-0-1-5】
天皇賞秋【1-1-2-7】
安田記念【1-1-0-5】
スワンS【0-1-2-27】
京成杯AH【0-1-0-7】
府中牝馬S【0-0-1-4】
札幌記念【0-0-1-0】
■前走距離別 複勝回収率
1600m組：36.5％
1800m組：73.0％
1200m組：111.0％
2000m組：70.0％
1400m組：25.2％
■レース間隔別 複勝回収率
中3週組：40.0％
中5週組：103.3％
中6週組：111.0％
中2週組：30.2％
中10週以上組：52.5％
■脚質別 複勝回収率
逃げ：23.0％
先行：60.6％
差し：54.9％
追込：39.6％
▼脚質 着別度数（クリックすると開きます）
逃げ【1-0-0-6】
先行【0-1-3-19】
差し【4-6-2-44】
追込【2-0-2-32】
マクリ【0-0-0-0】
■人気別 複勝回収率
1番人気：48.0％
2番人気：87.0％
3番人気：109.0％
4番人気：92.0％
5番人気：132.0％
6-9番人気：76.0％
10番人気以下：9.4％
▼人気 着別度数（クリックすると開きます）
1人気【2-1-1-6】
2人気【0-4-1-5】
3人気【2-3-0-5】
4人気【3-0-1-6】
5人気【2-0-2-6】
6～9人気【1-2-4-33】
10人気以下【0-0-1-81】
■馬齢別 複勝回収率
3歳：54.5％
4歳：73.6％
5歳：50.0％
6歳：18.3％
7歳：0.0％
8歳以上：0.0％
参考：昨年のマイルCS複勝払戻額は？
2024年マイルチャンピオンシップ複勝
13ソウルラッシュ180円1人気
17エルトンバローズ440円7人気
14ウインマーベル770円10人気