　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17294(　 17198)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　88(　　　88)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15640(　 15640)
日経225ミニ　 　12月限　　　334754(　334754)
　　　　　 　 　 1月限　　　　9936(　　9936)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　59(　　　59)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5131(　　5131)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 149(　　 149)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10749(　 10749)
日経225ミニ　 　12月限　　　130170(　130170)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2418(　　2418)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　86(　　　86)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　55(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2596(　　 210)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 897(　　 897)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1739(　　1697)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3922(　　3922)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2763(　　2761)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 495(　　 495)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1250(　　1250)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6469(　　6469)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 314(　　 314)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 596(　　 596)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1723(　　1723)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3357(　　3357)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1571(　　1571)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2689(　　2689)
日経225ミニ　 　12月限　　　 23662(　 23662)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　13(　　　13)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 420(　　 358)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1012(　　1012)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 834(　　 212)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 320(　　 320)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　77(　　　77)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 404(　　 404)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 634(　　 634)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 750(　　 750)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　30(　　　30)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース