外国証券 先物取引高情報まとめ（11月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17294( 17198)
3月限 88( 88)
TOPIX先物 12月限 15640( 15640)
日経225ミニ 12月限 334754( 334754)
1月限 9936( 9936)
2月限 59( 59)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5131( 5131)
3月限 149( 149)
TOPIX先物 12月限 10749( 10749)
日経225ミニ 12月限 130170( 130170)
1月限 2418( 2418)
2月限 86( 86)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 55( 0)
TOPIX先物 12月限 2596( 210)
日経225ミニ 12月限 897( 897)
1月限 11( 11)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1739( 1697)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 3922( 3922)
日経225ミニ 12月限 2763( 2761)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 495( 495)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 1250( 1250)
日経225ミニ 12月限 6469( 6469)
1月限 314( 314)
2月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 596( 596)
TOPIX先物 12月限 1723( 1723)
日経225ミニ 12月限 3357( 3357)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1571( 1571)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 2689( 2689)
日経225ミニ 12月限 23662( 23662)
1月限 13( 13)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 420( 358)
TOPIX先物 12月限 1012( 1012)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 834( 212)
TOPIX先物 12月限 320( 320)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 77( 77)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 404( 404)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 634( 634)
日経225ミニ 12月限 750( 750)
1月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17294( 17198)
3月限 88( 88)
TOPIX先物 12月限 15640( 15640)
日経225ミニ 12月限 334754( 334754)
1月限 9936( 9936)
2月限 59( 59)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5131( 5131)
3月限 149( 149)
TOPIX先物 12月限 10749( 10749)
日経225ミニ 12月限 130170( 130170)
1月限 2418( 2418)
2月限 86( 86)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 55( 0)
TOPIX先物 12月限 2596( 210)
日経225ミニ 12月限 897( 897)
1月限 11( 11)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1739( 1697)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 3922( 3922)
日経225ミニ 12月限 2763( 2761)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 495( 495)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 1250( 1250)
日経225ミニ 12月限 6469( 6469)
1月限 314( 314)
2月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 596( 596)
TOPIX先物 12月限 1723( 1723)
日経225ミニ 12月限 3357( 3357)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1571( 1571)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 2689( 2689)
日経225ミニ 12月限 23662( 23662)
1月限 13( 13)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 420( 358)
TOPIX先物 12月限 1012( 1012)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 834( 212)
TOPIX先物 12月限 320( 320)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 77( 77)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 404( 404)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 634( 634)
日経225ミニ 12月限 750( 750)
1月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース