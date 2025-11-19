　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 28246(　 25182)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 137(　　 137)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 29892(　 29091)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　350515(　350494)
　　　　　 　 　 1月限　　　　8365(　　8365)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 123(　　 123)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17271(　 13482)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 555(　　 555)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 25333(　 24196)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　12月限　　　195462(　195441)
　　　　　 　 　 1月限　　　　7215(　　7215)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 165(　　 165)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1949(　　 832)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 464(　　 455)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8490(　　8490)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3286(　　2058)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11166(　　5797)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4792(　　4778)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3269(　　2143)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3597(　　3597)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8922(　　8922)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3494(　　2494)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3465(　　3465)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9129(　　8821)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2784(　　2228)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6641(　　6637)
日経225ミニ　 　12月限　　　 36719(　 36719)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 151(　　 151)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 422(　　 340)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5107(　　 647)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 150(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1529(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2089(　　1000)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 462(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1236(　　1236)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 532(　　 532)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース