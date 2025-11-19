外国証券 先物取引高情報まとめ（11月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 28246( 25182)
3月限 137( 137)
TOPIX先物 12月限 29892( 29091)
3月限 300( 0)
日経225ミニ 12月限 350515( 350494)
1月限 8365( 8365)
2月限 123( 123)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17271( 13482)
3月限 555( 555)
TOPIX先物 12月限 25333( 24196)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 12月限 195462( 195441)
1月限 7215( 7215)
2月限 165( 165)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1949( 832)
TOPIX先物 12月限 464( 455)
日経225ミニ 12月限 8490( 8490)
1月限 11( 11)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3286( 2058)
TOPIX先物 12月限 11166( 5797)
3月限 200( 0)
日経225ミニ 12月限 4792( 4778)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3269( 2143)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 3597( 3597)
日経225ミニ 12月限 8922( 8922)
1月限 174( 174)
2月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3494( 2494)
TOPIX先物 12月限 3465( 3465)
日経225ミニ 12月限 9129( 8821)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2784( 2228)
3月限 15( 15)
TOPIX先物 12月限 6641( 6637)
日経225ミニ 12月限 36719( 36719)
1月限 151( 151)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 422( 340)
TOPIX先物 12月限 5107( 647)
3月限 150( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1529( 0)
TOPIX先物 12月限 2089( 1000)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 462( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1236( 1236)
TOPIX先物 12月限 532( 532)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
