「日経225オプション」12月限プット手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
SBI証券 48( 38)
野村証券 10( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
SBI証券 97( 71)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
BNPパリバ証券 22( 22)
楽天証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 11( 9)
楽天証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
