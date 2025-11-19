　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万7500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　48(　　38)
野村証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 101(　 101)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　97(　　71)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース