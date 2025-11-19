「日経225オプション」12月限プット手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 972( 282)
JPモルガン証券 150( 150)
バークレイズ証券 77( 77)
BNPパリバ証券 81( 31)
みずほ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 122( 22)
楽天証券 16( 16)
SBI証券 11( 5)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 640( 0)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
BNPパリバ証券 11( 11)
ビーオブエー証券 480( 0)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
JPモルガン証券 4( 4)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 373( 273)
JPモルガン証券 751( 165)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
BNPパリバ証券 187( 37)
SBI証券 33( 25)
みずほ証券 400( 25)
ゴールドマン証券 117( 17)
三菱UFJ証券 10( 10)
UBS証券 10( 10)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 288( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 326( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 165( 165)
JPモルガン証券 150( 150)
BNPパリバ証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
バークレイズ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8500円プット
