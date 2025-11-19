「日経225オプション」12月限コール手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
SBI証券 74( 42)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
SBI証券 59( 45)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 3( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
