　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　74(　　42)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　51)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　59(　　45)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)


◯4万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

