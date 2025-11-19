『涙の女王』『海街チャチャチャ』OSTなどのチェ・ユリ、日本初コンサート決定 BTS・Vも楽曲カバーの注目シンガー
韓国のシンガー・ソングライター、チェ・ユリが、12月10日に東京・浜離宮朝日ホールで日本初コンサートを開催する。
【動画】美しすぎる…！『涙の女王』“ツンデレヒロイン”キム・ジウォン
チェ・ユリは、豊かな感性と優れた音楽性で高い評価され、『涙の女王』『海街チャチャチャ』『未知のソウル』『ウンジュンとサンヨン』などの人気ドラマのOSTに参加。
さらに、代表曲「forest(森）」はIUをはじめ多くのシンガーから絶賛され、BTSのVも楽曲をカバー。そのほか、SEVENTEENやTOMORROW X TOGETHERのメンバーもチェ・ユリのカバーを発表している。
韓国ではチケットが手に入らないアーティストの一人で、11月のソウル・釜山公演は、チケット1万枚が完売した。
初めての来日公演は、世界有数の音響と言われる浜離宮朝日ホールが舞台となる。
■チェ・ユリ PREMIUM CONCERT in JAPAN
日程：2025年12月10日（水）
会場：浜離宮朝日ホール（東京）
時間：午後6時会場、7時開演 ※変更になる可能性あり
