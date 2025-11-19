「日経225オプション」12月限コール手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 5( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 458( 128)
BNPパリバ証券 141( 61)
JPモルガン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ゴールドマン証券 200( 0)
シティグループ証券 50( 0)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
JPモルガン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 12( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
