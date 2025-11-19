BRAHMAN、完全限定盤PICTURE LP BOX『七梵全書』発売決定
結成30年の歴史を溝に深く刻み込む、BRAHMANメモリアルアイテムの決定版として、2026年3月11日に完全限定盤PICTURE LP BOX『七梵全書』がリリースされることが決定した。
結成30周年を迎えたBRAHMANは、これまで7枚のフルアルバムを発表してきた。『A FORLORN HOPE』『THE MIDDLE WAY』『ANTINOMY』『ETERNAL RECURRENCE』『超克』『梵唄』『viraha』。いずれもメンバー4人が心血を注いで生み出した作品であり、最高傑作はファンによって大きく異なるだろう。
LP BOX『七梵全書』はそんな作品をコンパイルした完全受注限定盤だ。7枚全てがピクチャーレーベル仕様で、この作品のためだけに製作されたオリジナル特製化粧木箱に収められる。
■PICTURE LP BOX『七梵全書』
2026年3月11日(水)発売
【完全受注生産限定盤 (TOY’S STORE 限定販売作品)】
PPTF-3908〜3914 STEREO 33 1/3 r.p.m
￥59,400(税込)
・特製化粧箱仕様オリジナルBOX
・ピクチャーレコード 7枚組
予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3908
受注期間(完全受注生産限定盤)：11月19日(水)18:00〜2026年1月30日(金)24:00
▼収録内容
DISC 1. A FOLORN HOPE
DISC 2. THE MIDDLE WAY
DISC 3. ANTINOMY
DISC 4. ETERNAL RECURRENCE
DISC 5. 超克
DISC 6. 梵唄
DISC 7. viraha
●早期予約特典
・七梵全書オリジナルレコードバッグ
対象予約期間：11月19日(水)18:00〜12月21日(日)24:00
■＜尽未来祭 2025＞
11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
open10:30 / start12:00
【出演者】
▶DAY1 (11/22)
BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN’ / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / …secret
▶DAY2 (11/23)
BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ) / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET
▶DAY3 (11/24)
BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK∞TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys
▼チケット
・3日通し券スタンディング \29,700(税込) ※SOLD OUT
・3日通し券サイド指定席 \38,330(税込) ※SOLD OUT
※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア / スタンディングエリアの利用可能
・11/22(土)1日券 \13,330(税込)
・11/23(日)1日券 \13,330(税込) ※SOLD OUT
・11/24(月/振休)1日券 \13,330(税込) ※SOLD OUT
●一般発売：7月5日(土)10:00〜
・イープラス(国内専用) https://eplus.jp/jinmiraisai/
・eplus (Overseas) https://eplus.tickets/jinmiraisai/
・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/brahman-25/
・ローソンチケット https://l-tike.com/brahman/
■＜BRAHMAN tour viraha 2026＞
1月13日 千葉 LOOK
1月15日 茨城 水戸LIGHT HOUSE
1月18日 埼玉 越谷 EASYGOINGS
1月27日 三重 四日市CLUB ROOTS
1月29日 徳島 club GRINDHOUSE
1月31日 高知 X-pt.
2月06日 長崎 DRUM Be-7
2月08日 佐賀 GEILS
2月10日 宮崎 LAZARUS
2月12日 大分 DRUM Be-0
2月15日 富山 MAIRO
2月17日 長野 JUNK BOX
2月26日 鳥取 米子laughs
2月28日 山口 周南RISING HALL
3月13日 福井 CHOP
3月15日 奈良 EVANS CASTLE HALL
3月17日 和歌山 CLUB GATE
3月22日 愛知 名古屋ReNY limited
3月24日 大阪 GORILLA HALL
3月26日 滋賀 U☆STONE
4月03日 群馬 高崎芸術劇場 スタジオシアター
4月07日 岐阜 Yanagase ants
4月14日 秋田 Club SWINDLE
4月16日 山形 ミュージック昭和セッション
4月18日 岩手 KLUB COUNTER ACTION宮古
5月08日 岩手 KESEN ROCK FREAKS大船渡
5月10日 宮城 石巻BLUE RESISTANCE
※ゲストあり
