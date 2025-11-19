【↓】日経平均 大引け｜ 4日続落、エヌビディア決算待ちで買い控え (11月19日) 【↓】日経平均 大引け｜ 4日続落、エヌビディア決算待ちで買い控え (11月19日)



日経平均株価

始値 48822.88

高値 49087.11

安値 48235.30

大引け 48537.70(前日比 -165.28 、 -0.34％ )



売買高 24億6906万株 (東証プライム概算)

売買代金 6兆5429億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は下値模索が続く、方向感なく弱含みもみ合い

２．欧米株全面安、東京市場は前日急落後で下げ幅は限定的

３．エヌビディア決算発表控え、半導体関連株など売り優勢

４．日中関係悪化を警戒し、インバウンド関連株も売られる

５．個別にキオクシアは売買代金断トツで大幅高と気を吐く



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比498ドル安と4日続落した。エヌビディア



東京市場では、強弱観対立のなか、日経平均株価は前日終値を挟み方向感なくもみ合ったが、後場後半は上値の重い展開で結局安く引けた。



19日の東京市場は、方向感の見えにくい展開となった。前日に日経平均は1600円を超える急落となったが、本日は朝方の売り一巡後に押し目買いや買い戻しが活発化し、前場中盤にかけてプラス圏に浮上した。前日の欧米株は全面安となったが、東京市場はこれに先立って大きく値を下げていたことから相対的に下値抵抗力が発揮された形だ。ただ個別では、現地時間19日に米半導体大手エヌビディア の決算発表を控え、半導体セクターにはポジション調整の売りが優勢だった。これが全体相場の足を引っ張り、後場の取引でプラス圏は維持できなかった。また、日中関係の悪化を警戒した目先リスク回避ムードも拭えない。半導体などAI周辺銘柄だけでなく、インバウンド関連などにも売りが目立ち、投資家心理を冷やした。なお、プライム市場の売買代金は6兆5000億円台と高水準が維持されている。



個別では、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A>が大幅上昇、古河電気工業<5801>、ＳＷＣＣ<5805>など電線株の一角が高い。ファーストリテイリング<9983>もしっかり。このほか三井海洋開発<6269>、三井Ｅ＆Ｓ<7003>などが強い動きをみせた。ＮＥＣ<6701>にも買いが集まった。東洋エンジニアリング<6330>が値上がり率トップとなり、日油<4403>も大幅高に買われた。低位株ではユニチカ<3103>が値を飛ばした。セグエグループ<3968>も物色人気となっている。



半面、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>が下落したほか、アドバンテスト<6857>も冴えない。三菱重工業<7011>が安く、サンリオ<8136>も下値を探った。ソニーグループ<6758>が売りに押されたほか、ＳＵＭＣＯ<3436>が大幅安。ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>が急落した。楽天銀行<5838>も安い。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>、ＪＵＫＩ<6440>などの下げも目立つ。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、イオン <8267>、第一三共 <4568>、セブン＆アイ <3382>、ホンダ <7267>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約57円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、アドテスト <6857>、イビデン <4062>、中外薬 <4519>、ソニーＧ <6758>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約135円。



東証33業種のうち上昇は16業種。上昇率の上位5業種は(1)石油・石炭、(2)小売業、(3)不動産業、(4)建設業、(5)医薬品。一方、下落率の上位5業種は(1)機械、(2)金属製品、(3)水産・農林業、(4)その他製品、(5)電気機器。



■個別材料株



△ハピネス＆Ｄ <3174> [東証Ｓ]

株主優待を変更し今後は特設サイトのポイントを贈呈へ。

△フィルＣ <3267> [東証Ｓ]

25年11月期利益予想及び配当予想を上方修正。

△日化薬 <4272> [東証Ｐ]

ＳＢＩ証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

△日油 <4403> [東証Ｐ]

決算説明資料の公開で見直し買いを誘う。

△免疫生物研 <4570> [東証Ｇ]

抗HIV抗体製造方法の特許査定などを引き続き材料視。

△ヌーラボ <5033> [東証Ｇ]

13万1000株を上限とする自社株買いを実施へ。

△扶桑電通 <7505> [東証Ｓ]

システム構築会社のシステムメイクを子会社化へ。

△バイセル <7685> [東証Ｇ]

モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価6300円に増額修正。

△島津 <7701> [東証Ｐ]

ＪＡＣとパートナーシップ契約を締結。

△ａｂｃ <8783> [東証Ｓ]

自社株取得枠の上限を引き上げ。



▼ヨシムラＨＤ <2884> [東証Ｐ]

「中国が日本水産物の輸入停止を通達」との報道。

▼ディスコ <6146> [東証Ｐ]

エヌビディア 決算前で買い手控えムード。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)東洋エンジ <6330>、(2)日油 <4403>、(3)すかいらーく <3197>、(4)キオクシア <285A>、(5)ユニチカ <3103>、(6)Ｊディスプレ <6740>、(7)Ｊエレベータ <6544>、(8)イオン <8267>、(9)ラサ工 <4022>、(10)セグエＧ <3968>。

値下がり率上位10傑は(1)ヨシムラＨＤ <2884>、(2)ＳＵＭＣＯ <3436>、(3)リンクユーＧ <4446>、(4)ＪＵＫＩ <6440>、(5)ビーエンジ <4828>、(6)ＲＳテクノ <3445>、(7)楽天銀 <5838>、(8)エニーカラー <5032>、(9)オープンドア <3926>、(10)Ｆ＆ＬＣ <3563>。



【大引け】



日経平均は前日比165.28円(0.34％)安の4万8537.70円。ＴＯＰＩＸは前日比5.52(0.17％)安の3245.58。出来高は概算で24億6906万株。東証プライムの値上がり銘柄数は670、値下がり銘柄数は872となった。東証グロース250指数は674.56ポイント(5.41ポイント安)。



［2025年11月19日］





株探ニュース

