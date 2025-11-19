¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é¡Ø¥Ò¡¼¥È2¡Ù¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ë¤¬½Ð±é¤«
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë1995Ç¯¤Î¥¯¥é¥¤¥à±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¼ç±é¤¹¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ù¥¤¥ë¤Ï2009Ç¯¤Î¡Ø¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Í¥ß¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û ¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡ß ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡ß¥ô¥¡¥ë¡¦¥¥ë¥Þ¡¼¡¡Ì¾ºî¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¡Ê1995¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ë¡¼¥í¤È¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¤Î¶¦±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Î·º»ö¡Ê¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡Ë¤È¶¯ÅðÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡Ë¤Î·ã¤·¤¤ÂÐ·è¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£À½ºîÈñ6000Ëü¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯8700Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¸ÅÅµ¤È¤·¤Æº£¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â³ÊÔ¤Ï¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È¥á¥°¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¾®Àâ¡Ø¥Ò¡¼¥È2¡Ù¤ò´ð¤Ë¡¢¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤½¤¦¡£¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¥Ù¡¼¥ë¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤ÎÄ¾¸å¤ÈÁ°Æüëý¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤È¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ò¡¼¥È2¡Ù¤Ï¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤ÎÀ½ºî¤Ç2026Ç¯¤Ë»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£
