広島からドラフト5位指名された赤木晴哉投手（22＝佛教大）が19日、京都市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金3500万円、年俸700万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。1メートル91の長身右腕は、ここから肉体改造に取りかかり、開幕ローテーション入りに意欲を示した。

「契約書にサインして、プロ野球選手になったんだなと自覚が芽生えた。自分は全体的に体が細いので、しっかり筋肉をつけて、もうひと回り、ふた回り大きい体にして、シーズンを通して投げられるような選手になっていきたい。そこ（開幕ローテーション）を目指して今はやっていこうと思っている」

佛教大ではリーグ戦に2年春から登板しており、今秋出場した明治神宮大会では2試合計7回無失点と安定感を誇った。ここからはプロ仕様へ肉体改造に取りかかり、現在の体重86キロから「最終的には100キロぐらいまで増やしたい」と思い描く。また、将来的には「（球速も）160キロには乗せられるようにやりたい」と進化を期した。赤木は2男6女の8人きょうだいの次男。「自分が結果を出して、きょうだいが誇れるような存在になりたい」と家族孝行を誓った。