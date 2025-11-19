ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ã±ÆÈ½é½Ð±é¡ª¡¡¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Î¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤é¤±¤ÎÃÏ¿Þ¥Ö¥éÎ¹
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤èSP¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ã±ÆÈ½é½Ð±é¡£¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤é¤±¤Î³Ú¤·¤¤ÃÏ¿Þ¥Ö¥éÎ¹¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥¢¥í¥Á¡É¥¬¥ÁÀª¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥í¥±¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¯¤ë¡ª
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¤ÊÇòÃÏ¿Þ¤Ë¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¿Í¡×¤òÄ®¤Î¿Í¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¸åÆü¼ÂºÝ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤¬¤½¤ÎÃÏ¿Þ¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÄ®¤ò½ä¤ë¡È½©»³Ç»ÅÙ100¡ó¡É¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÃ±ÆÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£ÀéÍÕ¸©¡¦¶å½½¶åÎ¤Ä®¤ò¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤È¤È¤â¤Ë¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÃÏ¿Þ¥Ö¥é¤¹¤ë¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ç¤Û¤Ü¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä¹»þ´Ö¤Î¥¬¥Á¥í¥±¡£¤·¤«¤âÈÖÁÈÂ¦¤Î×ÖÅÙ¤â°ìÀÚ¥Ê¥·¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌó9»þ´Ö¤Î¥í¥±¤ò¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÌÚÂ¼¼«¿È¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¯¥í¥±¤Ï¤Û¤ÜÀ²¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÀ²ÃË¡£¤·¤«¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î±«¡£½é¤ÃÃ¼¤«¤é»±¤ò¼ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤â°ÂÅÈ¤¹¤ëÃæ¡¢1¸®ÌÜ¤ËÁª¤ó¤À¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌÚÂ¼¼«¤é¥í¥±¼èºà¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹¼ç¤ÎÊý¤Ï¥¥à¥¿¥¯¤ÎÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤ËÂç¶½Ê³¡£¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¼èºàNG¡Ä¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¼èºà¸ò¾Ä¤ÇNG¤ò¿©¤é¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¥¬¥Á¥í¥±¤Î¸·¤·¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈÌ¾Êª¤Î°ìÈÌÂð¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢½©»³¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤¹¤®¤ë¾®³Ø2Ç¯À¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤Î»Ò¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¶Ê¤ò°ì½ï¤ËÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¶å½½¶åÎ¤¤ÎÌ¾Êª¥¥ã¥é»ÐËå¤ËË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÈËÜµ¤¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥«¥á¥é¤òÅÏ¤µ¤ì¼«»£¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾èÇÏ¤Ç¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤ò»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡£¥Æ¥ìÅì°Ê³°¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ú»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Û¤¬ËþºÜ¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îµ®½Å±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤èSP¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ11·î20Æü18»þ25Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë
¡¡¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥í¥±¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ËÜÅö¤Ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤«¤Ç¤â¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¾éÃÌÈ´¤¤Ç¡£³¤ÊÕ¤ÇÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤º¤Ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥í¥±¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¹¤´¤¯¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤È¤³¤í¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹Ô¤Àè¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÂÎ´¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µ¡Æ°ÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥í¥±¤Ç±«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢·ë¹½À²¤ì¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¿¤À¤¯¿©»ö¤ÏÌ£¤¬¤¬¤Ã¤Ä¤êÌÜ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Î1Æü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÇÏ¤òÁà¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¡ª
¡¡¤¤¤Ä¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÄ®¤Ë¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¤¬¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢Íè¤ë¤é¤·¤¤¤è¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§³ôÌÚÏË¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æµ¤Éé¤ï¤º¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¥í¥±¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Â¦¤«¤é¸«¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É»¨¤Ê°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏµÕ¤Ë°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥í¥±¤Î½ªÈ×¡Ö¤»¤á¤ÆÀ²¤ì¤ÎÆü¤Ë¥í¥±¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿°ì¸À¤Ë¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÀµÄ¾¡¢¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
