今年のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１０年勝ち馬のエーシンフォワード（岩田康騎乗）を振り返る。

好位から抜け出した１３番人気のエーシンフォワードが、ダノンヨーヨー、ゴールスキーの猛追をかわし、秋のマイル王に輝いた。岩田康誠騎手は落馬負傷から復帰後２週目にしてＧ１制覇を成し遂げた。持ち味が凝縮された金星だった。直線ラスト１ハロン手前。道中は内ラチ沿いで息を潜めていた岩田とエーシンフォワードが、一気に抜け出した。左ステッキと激しく動く手綱に反応するようにグンと加速。外から大歓声とともに襲いかかる有力馬たちの追い上げを封じ込んだ。人馬一体となり、自在性を体現した無駄のないレース運び。１３番人気の伏兵がレコードＶの大仕事をやってのけた。

前半３ハロンが３３秒７。過去１０年（当時）に存在しない３３秒台のハイペースとなった。おのずと最後は差し比べとなったが、ひと足早くインから抜け出したエーシンフォワードが、外からの追い込み勢を辛抱して首差のＶ。急仕上げの前走を叩いてプラス１０キロ。本来の状態を取り戻しており、ハイラップの時計勝負も、もともと強いタイプ。ペース、馬場が大駆けへの期待を高めていたが、やはり明暗の“明”は道中の思い切りよい大胆な攻めだろう。前半１ハロン手前で隊列が途切れ、最内へ難なくリードできた。芝はＣコース開催２日目。ロスなく運べ、コンディションのいい内ラチ沿いへと導いたここが、ビッグプレーだった。

復帰後２週目。鮮やかにＧ１勝利を決めた岩田康が笑顔で振り返る。「ペースも展開も全部ハマりましたね。ホント、うまくレースができました」。検量室前では興奮で目を充血させた西園調教師が、次から次へと駆け寄る人と握手、そして抱き合う姿があった。０１年の阪神ＪＦ以来、約９年ぶりのＧ１タイトルのカギは“戻す”ことだった。

前走のスワンＳは久々の実戦に備え、レース当週に５０秒９を出したため、馬体重が８キロ減。今回は１週前追い切りも馬なり、当週もラスト重点に５２秒１と“控えめ”。攻めの調教で仕上げる厩舎にしては珍しいパターンだったが、これが奏功した。この日は１０キロ増。「人気はありませんけど、馬が前回と全然違う。期待していてください」。パドックで関係者につぶやいた言葉は現実となった。