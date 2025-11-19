◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセン

ラスト１ハロンのフットワークに全てが詰まっていた。アスコリピチェーノ（美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）はＣＷコースで３週連続となる併せ馬。ブルーマエストロ（３歳２勝クラス）を２馬身半追走すると、コーナー過ぎから手綱を動かしてしっかりと合図を送り、６ハロン８０秒４―１１秒２で頭差先着した。突き放すような派手なパフォーマンスではないが、直線で見せたパワフルな四肢の回転は、調整の順調さを語るには十分だった。

「しっかりやりつつも、週末に疲れを残さないように。ぱっと見て遅そうに見えたが、楽な走りのなかでも時計を出すことができていた。非常に先週からの上昇度も見てとれた」と黒岩調教師。馬体の成長に伴って体重が増えやすくなった点を考慮し、直前まで念入りに攻めた。

フランス遠征後は現地に１週間滞在して疲れを取ってから放牧へ。先月２９日に美浦に帰厩し、翌日に栗東へ移動した。阪神ＪＦ、桜花賞に続く３度目の滞在調整。「２歳の時からこちらで調整しているし、これまでの過程からも不安なく調整できている」と慣れたものだ。２歳女王に輝き、桜の舞台では２着と結果を出した経験が、追い切り日以外も坂路を２本駆け上がるなど、強度の高いトレーニングを可能にしている。

２走前のヴィクトリアマイルは４角１５番手から大外一気でＧ１２勝目を挙げた。国内のマイル戦は４勝２着２回とオール連対を継続中。「京都は初めてだが、状態、現在の充実度からいい走りをお見せできると思う」と指揮官は自信を見せる。秋Ｇ１は秋華賞のエンブロイダリー、菊花賞のエネルジコと滞在した関東馬が２度勝利。中間の順調さから、ますます怖い存在になってきた。（山本 理貴）