“無難ボブ”は卒業！！【50代】にドンピシャな「上品見えボブ」見つけた♡
年齢を重ねた今こそ、無難なボブは卒業して“自分らしさ”や“品のよさ”をアピールできたら素敵。今回は、そんな50代の大人女性にぴったりな「上品見えボブ」をご紹介します。シルエットや毛流れにこだわったボブは、落ち着いた雰囲気で今の自分にフィットしそう。ぜひこちらを参考に、新しいヘアスタイルにアップデートしてみて。
ふんわりシルエットの女性らしいボブ
レイヤーによって軽やかな毛流れが際立つボブスタイル。丸みのあるシルエットが女性らしさを演出してくれそうです。@rico_salonさんは「グレージュの柔らかい色味でトーンダウンしても重くならないように」とコメント。赤みを抑えたカラーが透明感のある仕上がりです。
清潔感のあるひし形ショートボブ
こちらは、@urano_kazuyukiさんが「襟足がまとまる丸みのあるショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。首元がすっきりしていて清潔感があり、幅広いシーンにマッチしそうです。立体感のあるひし形シルエットによって、上品な雰囲気を演出できるかも。
ニュアンス感を演出できるパーマボブ
こちらは、パーマによってラフな動きがプラスされたボブスタイルです。@rico_salonさんは「くしゃくしゃっとバームを揉み込んで好みの向きに動かしたらサクッと出勤できちゃうはず」とコメント。おしゃれなニュアンス感を演出できるだけでなく、ラクにスタイリングできるのも嬉しいポイントです。
白髪を活かしたカラーが立体感をプラス
こちらのボブは、立体感のある明るいカラーがポイント。@katayu1204さんは「白髪あってよかったミルクティーベージュ」と紹介していて、白髪を活かして仕上げています。伸びてくる白髪が気になりにくく、おしゃれなヘアスタイルを長く楽しめそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@rico_salon様、@urano_kazuyuki様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Nakazono Sayuri