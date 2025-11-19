Ê¡·ú¾ÊÊ¡½£»Ô¤ÇÎ°µå¡¦²Æì»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¡¡ÃæÆü¤Î³Ø¼Ô¤¬¸òÎ®
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÊ¡½£11·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÊ¡½£»Ô¤Ç15Æü¡¢Ê¡·ú»ÕÈÏÂç³ØÃæÎ°´Ø·¸¸¦µæ½ê¤ÎÁÏÎ©30¼þÇ¯¤È¡ÖÎ°µå³Ø¡×³Ø²ÊÀßÃÖ¤òµÇ°¤¹¤ë³Ø½Ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Î°µå¡¦²Æì»Ë¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë³Ø½Ñµ¡´Ø¤È¤·¤Æ1995Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤ÏÒÏÌç¡Ê¥¢¥â¥¤¡ËÂç³Ø¤äÆîµþÂç³Ø¡¢Þ¶¹¾Âç³Ø¡¢Î°µåÂç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢²Æì¹ñºÝÂç³Ø¡¢²Æì¸©Î©·Ý½ÑÂç³Ø¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤Ê¤É¡¢ÃæÆüÎ¾¹ñ¤Î20Í¾¤ê¤ÎÂç³Ø¤È¸¦µæµ¡´Ø¤«¤éÀìÌç²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¸©Î©·Ý½ÑÂç³Ø¤Î¿¹Ã£ÌéÉû³ØÄ¹¤Ï¡¢95Ç¯¤Î¸¦µæ½êÀßÎ©»þ¡¢Æ±Âç¤ÈÊ¡·ú»ÕÈÏÂç³Ø¤¬»ÐËå¹»Äó·È¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎ¾¹»¤Î¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î³Î¿®¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î°µåÂç³Ø¤ÎÌÚÊë°ì·¼Éû³ØÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¾·¤¤ò¼õ¤±¤Æ½é¤á¤ÆÊ¡·ú¾Ê¤òË¬¤ì¡¢³Ø½Ñ¸òÎ®²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢Î°µåÊè±à¤äÎ°µå´Û¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª°äÀ×¤ò¸«³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¿¨¤ì¡¢Ê¡·ú¤È²Æì¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²Æì¸©¤ÎÂç¾ëÈ¥ÉûÃÎ»ö¤Ï½ËÅÅ¤ò´ó¤»¡¢Î°µå½ôÅç¤ÏÎò»ËÅª¤ËÊ¡·ú¤ÈÍ§¹¥¸òÎ®¤òÊÝ¤Á¡¢ÆÃ¤ËÌÀÀ¶»þÂå¤Ë¤Ï¿ÍÅª±ýÍè¤ä¾¦¶ÈËÇ°×¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£Î¾¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Î¶¦Æ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÏ¢¸¦µæ¤¬Ë¤«¤Ê³Ø½ÑÅªÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ûçÐêÐê¡Ë