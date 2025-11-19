日本サッカー協会(JFA)は19日、長崎スタジアムシティ(ピーススタジアム)で29日に行われるカナダ代表との試合に臨む、なでしこジャパン(日本女子代表)のメンバーを発表しました。

年内最終戦となる今回の対戦は、2026年3月開催のAFC女子アジアカップ前に行われる最後の試合です。アジアカップの成績上位チームは2027年のFIFA女子ワールドカップ・ブラジル大会の出場権を獲得するため、カナダ戦はW杯へとつながる重要な一戦となっています。

10月のヨーロッパ遠征では1敗1分けと勝利をつかめなかったなでしこジャパン。ニルス・ニールセン監督は「結果にこだわって戦っていきたい」とカナダ戦へ意気込みました。

◇代表選手

【GK】

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ/イングランド）

12 平尾知佳（グラナダCF/スペイン）

23 大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）

【DF】

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド）

21 守屋都弥（エンジェル・シティFC/アメリカ）

13 北川ひかる（エバートン/イングランド）

2 遠藤優（ウェストハム・ユナイテッド/イングランド）

3 南萌華（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

22 石川璃音（エバートン/イングランド）

18 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー/イングランド）

【MF】

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ/イングランド）

16 三浦成美（ワシントン・スピリット/アメリカ）

10 長野風花（リバプールFC/イングランド）

25 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

26 吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ/イングランド）

17 浜野まいか（チェルシー/イングランド）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）

【FW】11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ/アメリカ）8 清家貴子（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド）9 植木理子（ウェストハム・ユナイテッド/イングランド）