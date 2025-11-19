名古屋市名東区にあるおにぎり専門店「NEGO（にいご）」。ふっくらお米にたっぷりの具材で人気の店です。

【写真を見る】こだわりのブランド米は3年前10キロ3000円→現在は8000円に おにぎり専門店はコメ高騰で苦悩…「さらなる値上げを考えざるを得ない」

（NEGO 小島剛オーナー）

「大葉サバ（のおにぎり）です」



（松本道弥アナウンサー）

「すごくボリュームがありますね。こちらでいくらですか」



（小島オーナー）

「おかずと豚汁がついて820円です」





使うコメの量は1か月で200キロ

（松本アナ）「これで820円！?おコメが一粒一粒フワっとしている。甘さもある。とてもおいしい」

午前10時半の開店で、昼頃には店頭の約20種類がほとんど売り切れ。多い日は、1日150個を販売します。



（松本アナ）

「うわ～一粒一粒、土鍋でふっくら炊いてあります。炊き立てのお米の甘い香りがします」

使っているのは、愛知県産のブランド米「あいちのかおり」。コメの量は1か月で200キロにもなります。



食材全体の仕入れ費用の2割ほどを占めるコメ。価格高騰は死活問題です。

（小島オーナー）

Ｑ.コメにはどんなこだわりが？

「食べたときにお米を感じられるところがおにぎりに合っている。僕らも大変ですけれど、農家さんも大変なので」

3年前10キロ3000円だったコメの仕入れ値→8000円に

18日、農林水産省が発表した10月の業者間のコメ取引価格は、前の年の同じ月から1万3000円ほど上がり、60キロ当たり3万7058円。過去最高を更新しました。



この店がオープンした3年前、10キロ3000円だった仕入れ値が、現在は8000円に。それでも仕入れ先は変えずなんとか乗り切りたいところですが、コメだけでなくおにぎりに必要不可欠な「のり」の仕入れ値は、3年前から1.5倍に。こだわりの塩の価格もだんだん上がっているといいます。

これまで何度か、全てのおにぎりの値上げをせざるを得ませんでした。ノルウェー産のサケのおにぎりは、10月に60円値上げして320円にしました。



（小島オーナー）

「少しずつだが、値上げをさせてもらっている。今後もこのような状況が続けば、さらに値上げを考えざるを得ない」

削れるところは人件費。アルバイトスタッフの勤務時間を30分単位で減らすなどして、なんとかカバーできているといいます。



（松本アナ）

「今後いくらくらいの価格になってほしい？」

（小島オーナー）

「（10キロ）5000円くらいだとありがたいと思ってる。農家さんのこともあるし今までが安すぎた」