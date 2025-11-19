¡Ö²øÆ¸¡×ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤Î¶»Áü¤ò¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø³«¡¡¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê
ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤Î¶»Áü¡¡¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¡¡¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤ÎÆ¼Áü¤ò¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ë·ú¤Æ¤ë·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¼Áü¤òÀ©ºî¤¹¤ëºî²È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Î¶»Áü¤¬¡¢¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²®ÄÅ¾°µ±¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤Ä¤Ð¤ÎÉôÊ¬¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤Î¶»Áü¤Ç¤¹¡£É¡¤ä¸ý¸µ¡¢»õ¤¬°ìËÜ°ìËÜºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐ¹Ñ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤Î¶»Áü¡£¹áÀî¸©Î©¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹áÀî¸©Èþ½ÑÅ¸Í÷²ñ¤Ç11·î24Æü¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¹â¾¾°ì¹â½Ð¿È¤Ç¡¢1952Ç¯¤ËÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë7²óÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ö²øÆ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¾Å´¤Î²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÀ¾¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ¼Áü¤òÀßÃÖ¤·¤è¤¦¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬È¯Â¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¼Áü¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÀ¾¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¹â¾¾°ì¹â½Ð¿È¤ÎÄ¦¹ï²È¡¢ÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ½ºî¤òÃ´Åö¡¿ÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊì¹»¤Î¤¿¤á¤ËÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬ÃÓÀî¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿Æ¼Áü¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ½ºî¤òÃ´Åö¡¿ÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à¤ÎÍýÁÛ·Á¤À¤È¤´¼«¿È¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¤¹¤´¤¤°ì½Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤·ÁÁê¤À¤·¤Í¡×
¡¡ÃÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¼Áü¤òºî¤ëÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë5Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¶»Áü¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ½ºî¤òÃ´Åö¡¿ÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤Î°ì½Ö¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤ÎÉôÊ¬Åª¤Ê¤â¤Î¡£¶»¤«¤é¾å¤Î·Á¡¦É½¾ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»îºî¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÓÀî¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Î¶»Áü¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Ç½é¸ø³«¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ½ºî¤òÃ´Åö¡¿ÃÓÀîÄ¾¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡¢´é¤Ç¤¹¤Í¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æµå¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø°ì½Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÉ½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤ò¤Í¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡Æ¼Áü¤Ï¡¢2027Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¹â¾¾»ÔÃæ±û¸ø±à¤Ë·úÎ©Í½Äê¤Ç¤¹¡£