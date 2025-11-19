俳優の柏木由紀子さんが、晩秋の装いをインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 柏木由紀子 】「新しい物に袖を通す小さな勇気」チェックのジャケットで前向きな笑顔 “77歳のライフスタイルを発信”





柏木さんは、タートルネックのニットにチェーンタイプのネックレスを合わせ、茶とグレーのタータンチェックのジャケットを着用。ダブルの前身頃に、肩から肘に向かって大きく余裕をとった袖など、これまでの投稿ではあまり登場したことの無い、コートとしても使えそうな形の衣装です。









柏木さんは「いつもとは違うシルエットに挑戦してみました」「新しいものに袖を通す小さな勇気は新しい毎日をフレッシュに過ごすための原動力になる気がします」とテキスト。曇りがちで寒そうな空の下でも、眼鏡の奥の瞳が輝いていて、前向きな心情が見て取れます。









柏木さんは投稿に「77歳 女優柏木由紀子のライフスタイルを」「ファッション中心に発信しています」と添えていて、フォロワーからは「本当にお綺麗」「いつも素敵です」と賛辞が集まっています。

