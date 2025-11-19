セブン−イレブン・ジャパンは、肌寒い季節にぴったりの温めて美味しいパン、「コーンとベーコンのクリームソース」を、11月25日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。

同商品は、昨年好評を得たことを受け、10月から毎月新商品を発売している「温めて美味しいパン」シリーズの第2弾。クリームソースの上に、こだわりのコーンをはじめ、ベーコン、ブロッコリーなどの具材をたっぷりと盛り付け、食べ応えのある一品に仕上げた。電子レンジで温めることでコーンクリームソースとチーズがとろ〜りとろけて、まるでベーカリーのような本格的で、できたての味わいを楽しめる。

「コーンとベーコンのクリームソース」は、美味しさの土台となる原材料に徹底的にこだわり、コーン本来の甘みと風味を最大限に引き出している。このこだわりによって、まるでベーカリーのような本格的で、できたての味わいを実現している。こだわりのコーンクリームソースの上に、ベーコン、ブロッコリー、チーズをたっぷりとトッピングし、食べ応えのある一品に仕上げた。電子レンジで温めることでコーンクリームソースとチーズがとろ〜りとろけ、ゴロゴロとした具材の食感と濃厚なソースの一体感を一層引き立てる。

［小売価格］298円（税別）

［発売日］11月25日（火）〜順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp