ゆよゆっぺが、ニューEP『SICK-やんでるEP-』を本日11月19日に配信リリース。また、収録曲「Makka」のMVを本日21時にプレミア公開する。

（関連：Chinozo、みきとP、ゆよゆっぺらボカロPが集結 即売会や楽曲解説、DJタイムでボカロックの魅力伝えた『VOCALOCK MANIA』）

今作では、Synthesizer V AI 夏色花梨の繊細でキュートな歌声と、エクストリームなバンドサウンドが融合し、過激さと儚さが同居する“やんでる”世界を描き出した。

“人は独りでは生きていけない”という現実を見つめながら、病むことも狂うこともできない人々へ優しく手を差し伸べるものであり、“この音の中に自分の痛みを重ね、吐き出し、そして何事もなかったように明日を生きてほしい”という狂気と優しさが共鳴する、ゆよゆっぺ流のエモーショナルサウンドが詰まった一枚となっている。

・ゆよゆっぺ コメント

作者自身、自分の内面に向き合ったらこんな言葉がポンポン出てきて驚きである。人は生まれてから死ぬまで沢山の困難に立ち向かうのが美徳とされていることが多いと思うが 僕はそう思わない。僕は「死」という事象をこの上なく恐れている。可能であればコールドスリープしてでも永遠に生きていたい。しかし僕たちは生きているだけで、致死量の困難を無理やり食わされる。その困難を無理やり咀嚼して無理やりアップデートさせられているような気がする。それが正しいとされている気がする。でも困難の食い過ぎで死んだら元も子もない。狂ったり病んだりした方が個人的には圧倒的にマシだ。多分この考えは正しくない。立ち向かった方がその先の人生はきっと明るいし、こんな話を真顔で発信したら格好の餌食だろう。人は独りで生きていけないし、状況的に病んだり狂ったりが無理な人もいるだろう。 でも作品に想いを馳せてる時ぐらいは、できれば「SICK -やんでるEP-」の中に浸ってくれている時ぐらいは、狂ったり病んだりしてくれたら嬉しい。あなたの困難を作品の中に吐き出してくれたら嬉しい。そして何食わぬ顔で明日をまた生きてくれたらなお嬉しい。そんな作品です。

（文＝リアルサウンド編集部）