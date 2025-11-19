宝酒造は、“タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉”を、12月9日に数量限定で発売する。

〈強烈コーラ割り〉は、強炭酸が特長のタカラ「焼酎ハイボール」の中で、最も強い炭酸が楽しめる「強烈シリーズ」の数量限定フレーバー。大衆酒場では、甲類焼酎を“壜入りコーラ”で割った飲み方が人気を博している。同商品は、特製スパイスエキス由来の爽やかな香りと、“壜入りコーラ”を彷彿とさせる、超強炭酸の飲みごたえが特長となっている。

2006年の発売以来、消費者に愛され続ける、辛口チューハイブランド“タカラ「焼酎ハイボール」”だからこその「辛口で食事に合うコーラチューハイ」を楽しむことができる。

近年のRTD（Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと）市場では、ライフスタイルや価値観の多様化によって、定番のレモン系に加え、多種多様なフレーバーが展開されている。また、健康意識の高まりなどを背景に、「食事に合う」「辛口（甘くない）」の味わいへのニーズが高まっている。

同社は、タカラ「焼酎ハイボール」の新フレーバーを数量限定で発売することで、さらなるブランド育成と、消費者の多様なニーズに応える考え。そして、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれる消費者の暮らしに貢献する。

［小売価格］

350ml：159円

500ml：217円

（すべて税別）

［発売日］12月9日（火）

宝酒造＝https://www.takarashuzo.co.jp