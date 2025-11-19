2026年1月から運休する予定の小松ー香港便について、香港の航空会社が、3月末に始まる夏ダイヤから再開する方針であることが分かりました。

2019年に就航した小松・香港便は新型コロナの影響などで運休が続き、4月、5年半ぶりに再開しましたが、利用者の減少で2026年1月からの運休が発表されていました。

県によりますと14日、小松空港の国際化を推進する石川県議会議連のメンバーが香港エクスプレス航空を訪問した際、幹部が3月末から始まる夏ダイヤでの再開方針を明らかにしたということです。

関係者によりますと航空会社側から搭乗率の回復に向け、ダイヤの見直しや日本からの送客を強化するよう要請があったということです。

高市総理の台湾有事をめぐる発言で渡航自粛、今後に懸念も

一方で訪問直後、高市総理の台湾有事をめぐる発言に反発した中国政府が日本への渡航を自粛するよう呼びかける事態となっていて、今後の動向が懸念されています。

県によりますと訪問団はベトナムとタイの航空会社も訪れ、それぞれから小松便就航に前向きな返答を得たということですが、機材不足などの課題も残されています。