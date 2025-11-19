パイロットコーポレーションは、独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用した新商品として、ゲルインキボールペン「Juice＋（ジュース プラス）」を12月24日から発売する。

「ジュース プラス」は、「イイコト、プラス。」をスローガンに、忙しい学生の毎日に寄り添い、筆記へのストレスを軽減する新しいゲルインキボールペン。学生は、授業中のノートや教科書への書き込みなど、さまざまな筆記シーンにスムーズに対応する必要がある。また、同社が実施した学生を対象とする調査では、ボールペン購入時に重視する点として「書き心地」が最も多く、また購入価格帯も「100円台」という回答が多く見られ、「書き心地とコストパフォーマンスの良さ」が求められていることがわかった。現在、ゲルインキボールペンはボールペン市場において重要な位置付けであり、消費者ニーズに応える多様な製品が展開されている。その様な背景から、今回、「ジュース プラス」の発売に至った。



「Juice＋（ジュース プラス）」

「ジュース プラス」は学生がより授業に集中でき、書くことを楽しめるように、細書きに適した「パイプチップ」と、丈夫でなめらかな筆記感の「コーンチップ」の長所を併せ持つペン先である独自開発の「シナジーチップ」を搭載した。「シナジーチップ」の特長である、細書きでありながら、かすれず、なめらかな書き味とスムーズな書き出しによって、筆記へのストレスを軽減する。さらに、従来の「シナジーチップ」搭載モデルに比べて学生が購入しやすい価格を実現した。

［小売価格］165円（税込）

［発売日］12月24日（水）

パイロットコーポレーション＝https://www.pilot.co.jp