東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートは、12月27日から「年末年始ディナービュッフェ」を開催する。

日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛をはじめ、蟹や握り寿司が食べ放題。松阪牛はステーキ、ハンバーグなどの王道メニューのほか、親しみのあるメニューにも取り入れるなど、魅力的なバリエーションを堪能してほしい考え。

また、オードブル、温製料理、デザートなどの華やかなメニューのほか、ミニ鰻丼などの和食メニューもビュッフェスタイルで用意する。

［開催概要］

場所：2階 マグノリアホール

期間：12月27日（土）〜2026年1月3日（土）

時間：入店時間（1）17:00（2）19:15 （各100分制）

料金：大人8800円 4歳〜12歳4400円 ソフトドリンクバー込

キャンセル料：以下の通り申し受ける

％は予約商品代金に対する比率

個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先される

予約取消時または変更時

当日100％（連絡の有無に関わらず）

前日0％

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート＝https://www.maihamahotel-firstresort.jp