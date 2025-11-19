W杯出場チームの「42/48」が確定！ 残る6チームは3月の大陸間＆欧州POで決定
日本時間19日、北中米カリブ海予選が幕を閉じ、「大陸間プレーオフ」と「欧州予選プレーオフ」を除いた各大陸予選が終了。来夏にカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われる『FIFAワールドカップ（W杯）26』に出場する48チーム中の42チームが決定した。ホスト国を除く世界最速でW杯出場を決めた日本は、8大会連続8度目の本大会出場。ベスト16の壁を超え、“最高の景色を”目指す。
出場国数が「32」から「48」に拡大した今大会、現時点では4チーム（ウズベキスタン、ヨルダン、カーボベルデ、キュラソー）が初出場を果たし、ノルウェーやスコットランド、オーストリアといった欧州の国々も7大会ぶりに参戦。その一方で、2大会連続で本大会出場を逃しているイタリアがまたしてもプレーオフに回ることとなった。
なお、残りの6チームは、大陸間プレーオフを勝ち抜いた2チームと、欧州予選プレーオフを勝ち抜いた4チームで、プレーオフは来年3月に開催。プレーオフの対戦カードを決める組み合わせ抽選会は、日本時間20日の21時からスイスのFIFA本部で行われる。
すでに本大会出場を決めた42チームと、大陸間プレーオフに進出した6チーム、欧州予選プレーオフに臨む16チームは以下の通り。
■本大会進出チーム
▼ 開催国＋北中米（3+3）
・カナダ代表
・メキシコ代表
・アメリカ代表
・パナマ代表
・キュラソー代表
・ハイチ代表
▼ アジア（8）
・日本代表
・イラン代表
・ウズベキスタン代表
・韓国代表
・ヨルダン代表
・オーストラリア代表
・カタール代表
・サウジアラビア代表
▼ 欧州（16）
・イングランド代表
・フランス代表
・クロアチア代表
・ポルトガル代表
・ノルウェー代表
・ドイツ代表
・オランダ代表
・ベルギー代表
・オーストリア代表
・スイス代表
・スペイン代表
・スコットランド代表
・未定
・未定
・未定
・未定
▼ 南米（6）
・アルゼンチン代表
・ブラジル代表
・エクアドル代表
・ウルグアイ代表
・コロンビア代表
・パラグアイ代表
▼ アフリカ（9）
・モロッコ代表
・チュニジア代表
・エジプト代表
・アルジェリア代表
・ガーナ代表
・カーボベルデ代表
・南アフリカ代表
・コートジボワール代表
・セネガル代表
▼ オセアニア（1）
・ニュージーランド代表
■プレーオフ進出チーム
▼ 大陸間プレーオフ（6→2）
・ニューカレドニア代表（オセアニア）
・ボリビア代表（南米）
・DRコンゴ代表（アフリカ）
・イラク代表（アジア）
・ジャマイカ代表（北中米カリブ海）
・スリナム代表（北中米カリブ海）
▼ 欧州プレーオフ（16→4）
・スロバキア代表
・コソボ代表
・デンマーク代表
・ウクライナ代表
・トルコ代表
・アイルランド代表
・ポーランド代表
・ボスニア・ヘルツェゴビナ代表
・イタリア代表
・ウェールズ代表
・アルバニア代表
・チェコ代表
・ルーマニア代表
・スウェーデン代表
・北アイルランド代表
・北マケドニア代表
なお、残りの6チームは、大陸間プレーオフを勝ち抜いた2チームと、欧州予選プレーオフを勝ち抜いた4チームで、プレーオフは来年3月に開催。プレーオフの対戦カードを決める組み合わせ抽選会は、日本時間20日の21時からスイスのFIFA本部で行われる。
すでに本大会出場を決めた42チームと、大陸間プレーオフに進出した6チーム、欧州予選プレーオフに臨む16チームは以下の通り。
■本大会進出チーム
▼ 開催国＋北中米（3+3）
・カナダ代表
・メキシコ代表
・アメリカ代表
・パナマ代表
・キュラソー代表
・ハイチ代表
▼ アジア（8）
・日本代表
・イラン代表
・ウズベキスタン代表
・韓国代表
・ヨルダン代表
・オーストラリア代表
・カタール代表
・サウジアラビア代表
▼ 欧州（16）
・イングランド代表
・フランス代表
・クロアチア代表
・ポルトガル代表
・ノルウェー代表
・ドイツ代表
・オランダ代表
・ベルギー代表
・オーストリア代表
・スイス代表
・スペイン代表
・スコットランド代表
・未定
・未定
・未定
・未定
▼ 南米（6）
・アルゼンチン代表
・ブラジル代表
・エクアドル代表
・ウルグアイ代表
・コロンビア代表
・パラグアイ代表
▼ アフリカ（9）
・モロッコ代表
・チュニジア代表
・エジプト代表
・アルジェリア代表
・ガーナ代表
・カーボベルデ代表
・南アフリカ代表
・コートジボワール代表
・セネガル代表
▼ オセアニア（1）
・ニュージーランド代表
■プレーオフ進出チーム
▼ 大陸間プレーオフ（6→2）
・ニューカレドニア代表（オセアニア）
・ボリビア代表（南米）
・DRコンゴ代表（アフリカ）
・イラク代表（アジア）
・ジャマイカ代表（北中米カリブ海）
・スリナム代表（北中米カリブ海）
▼ 欧州プレーオフ（16→4）
・スロバキア代表
・コソボ代表
・デンマーク代表
・ウクライナ代表
・トルコ代表
・アイルランド代表
・ポーランド代表
・ボスニア・ヘルツェゴビナ代表
・イタリア代表
・ウェールズ代表
・アルバニア代表
・チェコ代表
・ルーマニア代表
・スウェーデン代表
・北アイルランド代表
・北マケドニア代表