200℃の油で素揚げしたパリパリのきゃべつ入り「北海道味噌使用 味噌きゃべとん」（979円）を期間限定販売【きゃべとん】

株式会社物語コーポレーションが運営する「熟成醤油ラーメン きゃべとん」は、2025年11月25日(火)より、期間限定で「北海道味噌使用 味噌きゃべとん」と「辛葱味噌きゃべとん」を販売する。

小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店「熟成醤油ラーメン きゃべとん」。看板メニューは、200℃の油で素揚げした熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが魅力の「熟成醤油 きゃべとん」。熟成醤油スープは、細打ち麺ときゃべつとの相性が抜群だという。「きゃべとん餃子」「焼豚チャーハン」「からあげ」に加え、食後の「ソフトクリーム」などのサイドメニューも人気。

看板商品「熟成醤油 きゃべとん」

そんな「熟成醤油ラーメン きゃべとん」が、今回、新メニューを販売する。

・北海道味噌使用 味噌きゃべとん 税込979円

・辛葱味噌きゃべとん 税込1,089円

※トッピングバターコーン 税込165円

旨み、コク、香りの異なる味噌をブレンドした特製味噌をベースに、背脂とにんにくを加えた濃厚なスープが特徴の「北海道味噌使用 味噌きゃべとん」。名物の「熱々パリパリの素揚げきゃべつ」の甘みが、スープの旨みをさらに引き出しているという。食べ応え抜群の大判チャーシューも魅力。また、辛葱を載せた「辛葱味噌きゃべとん」も販売。ピリッとする辛葱は食欲をそそるという。

期間限定メニュー「北海道味噌使用 味噌きゃべとん」と「辛葱味噌きゃべとん」

●販売期間

2025年11月25日(火)〜2026年２月下旬

※一部店舗では販売日程が異なる。詳細は各店舗まで問い合わせ

