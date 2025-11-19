中国が日本産水産物の輸入を停止すると日本側に通告したとテレビ各局の夕方ニュースなどで一斉に報じられ、ネットでも「輸入停止」など関連ワードがトレンドに並んだ。

裏側に高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している件があるとの指摘が相次いでいる。

ネットでは高支持率の高市首相に対しても、さすがに批判の声も出てきた。

「もうマジで高市、何してくれとんねん！」「しかしこれどうすんのよ？高市総理の責任だよ」「高市どう責任取るんですか？」「今回はチャイナリスクではなく、完全に高市リスク」「次はレアアース」「損するだけの権力誇示やめてくれん？」「高市が発言を撤回するまで制裁を増やしていくのだろう」「高市やっちまったな」など厳しい意見も投稿されている。

一方で「中国政府の嫌がらせ」「立憲民主の岡田克也の責任」「高市総理の出方を試しているのでしょうね 発言撤回など絶対にあってはならない」「高市政権踏ん張ってくれ」「高市さん、負けるな」「理不尽な措置には毅然と対応が重要」と支持する意見も依然として多い。