「エグい！」村重杏奈、「イメトレしてた金額の倍くらい」の高級時計購入！ 「これぞ大スターの証！」
元HKT48の村重杏奈さんは11月18日、自身のInstagramを更新。高級時計を購入したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】村重杏奈が購入した高級時計
ファンからは「エグい！」「やるな、カルティエ」「これぞ大スターの証！」「成功者の仲間入りですね」「むっちゃお高そうやなぁ」「村重ちゃんにピッタリ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「成功者の仲間入りですね」村重さんは「買っちゃった！ 村重です！」とつづり、1枚の写真を投稿。ゴールドに輝く時計を載せていますが「一目惚れしたタンクをゲットしました！！」と、フランスのジュエリーブランド・Cartier（カルティエ）の「Tank Francaise watch」シリーズの一品を購入したと明かしています。最も小さいサイズでも390万円を超える高級品を購入したことについて、村重さんは「イメトレしてた金額の倍くらいあったのでひっくり返りそうになりましたが頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうOK」とつづっています。
過去にも私物を公開過去にも私物を紹介している村重さん。7月7日の投稿では「テンション上げるためにお気に入りの靴を履いてきました！」とつづり、フランスのラグジュアリーファッションブランド・CELINE（セリーヌ）の靴を公開しました。今後の投稿にも期待したいですね。
