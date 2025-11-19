¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡ÛÁ°²óÇÆ¼Ô¤ÎÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£²£°Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°²óÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬ÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡Ê£³£¸¡áÉÍ¾¾¡Ë¤À¡£
¡¡Á°Áö¤Ïº£·î£³Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿ÅöÃÏ¤Î£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£½éÆü¤«¤é£²Ãå¡¢£±Ãå¡¢£±Ãå¡¢£±Ãå¡¢£±Ãå¤È£µÀï¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤Þ¤ÇÆÏ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ï»îÁö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î´¶¤¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤º²ù¤·¤¤£µÃå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢¤«¤éÆü¤Ë¤Á¤¬¶õ¤¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÎ×¤àÈÓÄÍ³«ÀßµÇ°¤ÏºòÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ£Çµ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÂç²ñ¡£Áª¼ê¸¢Í¥¾¡Àï¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£