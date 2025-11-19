¡ÖÌðÌî¡¦Ê¼Æ°¡×ÌðÌî¾¡Ìé¡¡ÂçÀèÇÚ·Ý¿Í¤Îà¶â¸Àá¹ðÇò¡Ö¤ªÁ°¤¬¥·¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤¿¤éÃ¯¤¬¸«¤¿¤¤¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌðÌî¡¦Ê¼Æ°¡×¤ÎÊ¼Æ°Âç¼ù¤ÈÌðÌî¾¡Ìé¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡¡¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·à¾ì¤Ïº£·î£±Æü¤Ë£³£¸¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·à¾ìÁ°¤Ç¡ÖÀäÉÊÌ¡ºÍ¡ª¡õ¤¹¤Ã¤Á¡¼¿·´î·à¤Î´¶¼Õ´¶·ã°»¤¢¤é¤ì¥¦¥£¡¼¥¯¡ª¡Á¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¡¢°»¤Á¤ã¤ó¤â¤í¤Æ¡ª¡Á¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³µÍ×¤òÀâÌÀ¡£º£½µ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤Á¡¼±é¤¸¤ëÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¹¤Á»Ò¡×¤¬ÉñÂæ¤«¤éµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤ë¡Ö°»¤Á¤ã¤ó¡×¤òÍè¾ìµÒ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¹ðÃÎ¤ò½ª¤¨¡¢Äù¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Ê¼Æ°¤Ï¡ÖÆüº¢¤â¹ë²Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹ðÃÎ¤Î¹ç´Ö¤ËÀèÇÚ·Ý¿Í¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£À¾Àî¤Î¤ê¤ª¤È¤è¤¯¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÌðÌî¤Ï¡ÖÀµÄ¾´Å¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¡Ê¤Î¤ê¤ª»Õ¾¢¤«¤é¡Ë¡Ø¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ç¡£¤ªÁ°¤¬¥·¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤¿¤éÃ¯¤¬¸«¤¿¤¤¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ÊËÍ¤¬¡Ë¸µµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤é¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¡¢Î§¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼¸Ó£·ãÎå¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£