¡¡µÈËÜ¿·´î·à¡¦ºÂÄ¹¤Î¤¹¤Ã¤Á¡¼¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡¡¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·à¾ì¤Ïº£·î£±Æü¤Ë£³£¸¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀäÉÊÌ¡ºÍ¡ª¡õ¤¹¤Ã¤Á¡¼¿·´î·à¤Î´¶¼Õ´¶·ã°»¤¢¤é¤ì¥¦¥£¡¼¥¯¡ª¡Á¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¡¢°»¤Á¤ã¤ó¤â¤í¤Æ¡ª¡Á¡×¤Î¸ø±éÆâÍÆ¤Î¤Û¤«¡¢¿·´î·àÃæ¤Ë¡Ö¤¹¤Á»Ò¡×¤¬ÉñÂæ¤«¤éµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤ë¡Ö°»¤Á¤ã¤ó¡×¤òÍè¾ìµÒ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Î·àÃÄ°÷¿ô¤Ï¸½ºß£±£²£¶¿Í¡Ê´Ö´²Ê¿£Ç£Í¤È£´¿Í¤ÎºÂÄ¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¸åÇÚºÂ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿·´î·à¡¢¸åÇÚÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤¿¤é¤ªÃë¤´ÈÓÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÃëÈÓ¹Ô¤¯¤ä¤Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯»þ¤Ï³¤Á¯Ð§¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Í¡£ËÍ¤ª¤é¤ó¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤Þ¤¿³¤Á¯Ð§¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¡ÊÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡£¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËºÂ°÷¤ÎÀéÍÕ¸øÊ¿¤Ï¡Ö¡Ê¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ë½ç½ø¤À¤Æ¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÇÚ¤È¤ª¼÷»Ê¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ª¼÷»Ê¤¬Íè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º¸¤«¤é¥Þ¥°¥í¡¢¥¤¥«¤È¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤Æ¡¢£±£°¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸½çÈÖ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤ë¸åÇÚ¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ã¤Á¡¼¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥Þ¥°¥í¤Ê¤é¥Þ¥°¥í¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¤¥«¤È¤«¡Ø¤¹¤´¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¤Í¡Ù¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¥Þ¥°¥í¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¤¥«¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¬¹ç¤ï¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤ò¹ç¤ï¤½¤¦¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀèÇÚ¤è¤ê¤â¸åÇÚ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£