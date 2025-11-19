今年度は新たに13人を県が認定「介護のしごと魅力伝道師」介護のやりがいを次の世代へ《長崎》
“介護の仕事” の魅力を伝える「伝道師」の認定式が行われました。
13人の新たなメンバーが伝道師7期生として、介護のやりがいを次の世代につなぎます。
中学生や高校生など若い世代に、介護の仕事のやりがいや魅力を伝えるため、県が認定している「介護のしごと魅力伝道師」。
若手介護職員が、仕事の魅力ややりがいを次世代に伝える活動で、19日に認定式が行われました。
（伝道師7期生 重村 紗穂さん）
「介護をやらされているんじゃなくて、私は介護を大好きでやっています」
7期生として今回認定を受けた 重村 紗穂さんも、高校生の時に伝道師から介護に関する講話を聞いて、この道を選んだそうです。
（伝道師7期生 重村 紗穂さん）
「働いている人にしかわからない楽しさや、素晴らしさがあると思うので、伝えていけたらと思う」
また 介護に携わる人材を増やすだけでなく、一般住民などへの介護のイメージアップや、理解促進のための活動も行っているそうです。
（伝道師1期生 原田 竜生さん）
「現場での一つひとつの魅力を積み重ねていって、作っていって、それをまた県内に広めていく。そういったところにつながればいい」
７期生となる今年度は、13人が研修に参加。
初の外国人伝道師として、ミャンマーの女性も認定されました。
（伝道師7期生 ルイン・ミ・ミ・ウーさん）
「(認定を受けて)もっと介護やりたい気持ちが強くなりました。もっと勉強して外国人や若い人たちに伝えられるようになりたい」
「介護のしごと魅力伝道師」は新たなメンバーを加え、これまでに102人が認定。
今後も学校やイベントなどに出向き、介護の仕事の魅力を伝えます。