“介護の仕事” の魅力を伝える「伝道師」の認定式が行われました。

13人の新たなメンバーが伝道師7期生として、介護のやりがいを次の世代につなぎます。

中学生や高校生など若い世代に、介護の仕事のやりがいや魅力を伝えるため、県が認定している「介護のしごと魅力伝道師」。

若手介護職員が、仕事の魅力ややりがいを次世代に伝える活動で、19日に認定式が行われました。

（伝道師7期生 重村 紗穂さん）

「介護をやらされているんじゃなくて、私は介護を大好きでやっています」

7期生として今回認定を受けた 重村 紗穂さんも、高校生の時に伝道師から介護に関する講話を聞いて、この道を選んだそうです。

（伝道師7期生 重村 紗穂さん）

「働いている人にしかわからない楽しさや、素晴らしさがあると思うので、伝えていけたらと思う」

また 介護に携わる人材を増やすだけでなく、一般住民などへの介護のイメージアップや、理解促進のための活動も行っているそうです。

（伝道師1期生 原田 竜生さん）

「現場での一つひとつの魅力を積み重ねていって、作っていって、それをまた県内に広めていく。そういったところにつながればいい」

７期生となる今年度は、13人が研修に参加。

初の外国人伝道師として、ミャンマーの女性も認定されました。

（伝道師7期生 ルイン・ミ・ミ・ウーさん）

「(認定を受けて)もっと介護やりたい気持ちが強くなりました。もっと勉強して外国人や若い人たちに伝えられるようになりたい」

「介護のしごと魅力伝道師」は新たなメンバーを加え、これまでに102人が認定。

今後も学校やイベントなどに出向き、介護の仕事の魅力を伝えます。