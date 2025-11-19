女優の秋吉久美子（７１）が都内で１９日、娼婦役で出演する音楽劇「三文オペラ 歌舞伎町の絞首台」（１２月１７〜２１日）の劇中歌扱露＆会見に登壇した。

原作の「三文オペラ」は１９世紀末の英ロンドンが舞台。社会の底辺の人々を描きながら、資本主義社会や道徳を痛烈に風刺した名作だ。今回、舞台を東京・新宿歌舞伎町へ移し、新解釈で上演する。

悪い人しか出てこないのだそう。主役の悪党を演じるシャンソン歌手・聖児セミョーノフ（４１）によると、音楽も「放送禁止用語ばっかりみたいな、本当にひどい歌詞」。そんな歌詞に「美しいメロディーがついてて、またその逆もありで。人間の表も裏も、歌詞と音楽でちゃんと描けてる作品」という。

秋吉は、音楽を聴いて具合悪くなってしまったそうだ。本人は「気絶しちゃって…。気管支炎にもなっちゃって」と告白。悪党の新妻役、姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のボーカル・もも（３２）も「私もちょっと具合悪くなっちゃって」と明かし、「ヘンテコなんだけれども、魅力的というか、なんだかホント不思議な音楽で…」と説明した。

秋吉は「歌舞伎町って子供（１０代）の時よく行ってた」という。「学生街？ 歌声喫茶とか、それから夜ご飯は区役所通りで食べたり。それから夜中にケーキ食べたくなったら歌舞伎町行ったり。そんな感じで、今の渋谷と下北（下北沢）が混じったような感じだったんじゃないんですかね」

学生運動は終わっていた時代だ。秋吉は自身を「だからシラケ派（世代）なんですよ。何やったってこんなもんだろ、みたいな。そうです、フラワーピープル（平和主義者）です」と振り返る。

ただ今の歌舞伎町の印象を聞くと「やだ怖いの。男の人（ホスト）みんな顔白くてさぁ、髪の毛金髪でさぁ。何だかツーリストが（キャリーケースを）ガラガラ引いて歩いてて、ぶつかったりとか。やだ怖いもう〜」と渋い顔をしていた。

時代は違うが、ももも「歌を歌い始めて初ステージが新宿で、歌舞伎町でずっと１０代から歌を歌っていて、昼も夜もずっと行ってた」という。「なんか汚いし、クサいしガヤガヤして混んでるし。みんなね、忙しいけど落ち着く場所っていう感じの感覚で育ちましたね」

セミョーノフも１０代の頃から、歌舞伎町に隣接する新宿ゴールデン街に出入り。バーで働き、行きつけの店には後にももも通っていたという。街の怖さも知っていて「僕、朝酔っ払って歌舞伎町歩いてる時、上向いて歩きますからね。誰か落ちてきたら怖い。巻き込まれた知り合いがいるので…」と明かした。