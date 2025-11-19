飲茶のミニアフタヌーンティー（そごう横浜店提供）

横浜中華街で老舗の萬珍樓（横浜市中区）が、カフェ事業に進出する。そごう横浜店（同市西区）に２７日、イートインカウンター付きの「萬珍樓茶房」を開店。飲茶とスイーツのアフタヌーンティーを提供する。

聘珍樓の倒産で今年７月、そごう横浜店の総菜販売の後継テナントとして萬珍樓が入居していた。そごう側からカフェ業態も提案され、受け入れたという。女性を主要客層に位置づけ、そごうで成功すれば１０店舗も視野に増やす方針だ。

地下２階食品売り場に７席を用意。看板メニューは、ミニ肉まんやシューマイなどの点心とスイーツを盛り合わせた「飲茶のミニアフタヌーンティー」（２５００円）。有機茶葉を使用した中国茶をポットで提供する。杏仁（あんにん）豆腐やフルーツをのせたミニパフェもある。

フランスで１７世紀半ばから１８世紀にかけて流行した「シノワズリ（中国趣味）」が基調の内装にもこだわった。籐（とう）（ラタン）を設置して雰囲気を演出する。

土産用にナツメを使用したチョコレート菓子のほか、月餅焼き菓子のギフトなどを展開。蒸したての肉まんやあんまんの持ち帰りもできる。