『ジョン・ウィック』シリーズ最新作にして初のスピンオフ映画『バレリーナ：The World of John Wick』が、2025年12月9日より最速レンタル配信、2026年1月16日より見放題独占配信となることが決定した。年末年始は火炎放射だ。

シリーズ第3作となる『ジョン・ウィック：パラベラム』（2019）とクロスオーバーした時系列で描かれる本作。スタイリッシュで奇妙な独自の世界観はそのままに、映画史を変えた過剰な超絶アクションは更なるパワーを増量。広がり続ける『ジョン・ウィック』ワールドに新たな血を注ぐ“復讐の女神”誕生の物語が描かれる。

孤児を集めて暗殺者とバレリーナを養成するロシア系犯罪組織：ルスカ・ロマ。裏社会に轟く伝説の殺し屋：ジョン・ウィックを生み出した組織で殺しのテクニックを磨いたイヴは、幼い頃に殺された父親の復讐に立ち上がる。しかし、裏社会の掟を破った彼女の前に、あの伝説の殺し屋が現れる…。

本家さながら怒涛のアクション満載の話題作が、早くもに登場。配信開始時点で日本語吹替版が視聴できるのはPrime Videoのみです。

新たな復讐の暗殺者イヴ役を務めるのは水樹奈々。そしてジョン・ウィックには、過去4シリーズに渡り声優を担当している森川智之が続投した。

シリーズ初参加となる水樹は、「全力で戦って、戦って、戦い抜いてきました！！（笑）殺された父親の復讐のため、過酷な訓練を重ね、未熟ながら、がむしゃらに信念を貫く姿がスリリングで…その危うさや、鬼気迫る想いを声に乗せられたらと、魂を込めて演じさせていただきました。息つく間もなく畳み掛けるアクションと、イヴの覚悟を全面に感じてください！」とアピール。

森川は、「ジョン・ウィックシリーズの世界が新たな視点で描かれるなんて最高です。ウィックの吹替を担当している身として、この世界観が別の角度から広がるというのは本当に刺激的です！イヴとウィックがどう交差するのか、ぜひ、美しくも激しいアクションを体感してください！」と熱くコメントした。

『バレリーナ：The World of John Wick』は2025年12月9日（火） 0：00より最速レンタル・購入配信。2026年1月16日（金） 0：00より見放題独占配信。

配信形態：レンタル配信 500円（税込）／2日間 購入配信 2500円（税込）