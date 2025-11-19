露出衣装もある19禁ゲームに、“ビジュ最強”のK-POPアイドルが登場？「あまりに似すぎている」と議論に

新作の“19禁”ゲームに、K-POPアイドルに酷似したプリセットキャラクターが存在するとして、局所的な議論が起きている。

【写真】ソリュン、業界を揺るがす驚愕ビジュアル

韓国のNCソフトが11月19日に発売した新作ゲーム『AION 2』で、登場キャラクターがStray KidsのフィリックスやNMIXXのソリュンに酷似しているとの声が一部のユーザーの間で広がっているのだ。

この論争は11月16日、YouTubeの『AION 2』公式ライブ放送で、開発陣がカスタマイズ画面を紹介する過程で発生した。

キャラクター作成時の基本選択肢として提供される「プリセット」外形のうち、女性用18番プリセットが画面に映し出され、「NMIXXのソリュンに非常に似ている」という意見が拡散したのだ。

（画像＝YouTube、OSEN）『AION 2』のキャラ（左）とソリュン

また、男性用プリセットについても、Stray Kidsのフィリックスを連想させるという反応が上がり、関連動画やキャプチャが共有された。

（画像＝YouTube、OSEN）『AION 2』のキャラ（左）とフィリックス

ユーザーが自由に作るカスタマイズとは異なり、基本プリセットはゲーム会社が直接制作し配布する外形であるため、特定人物を連想させる場合、論争が起こり得ることは想像に難くない。

さらに、『AION 2』が青少年利用不可（19歳以上）等級である点を懸念する声もある。露出度の高いコスチュームが多数含まれるゲームであるだけに、実在人物が性的なイメージとして消費される可能性が指摘されている。

論争を受け、NCソフト側は「意図したものではない」としたうえで、「適切な措置をとる計画だ」とだけ立場を示した。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。