

リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト プロジェクトアンバサダー／ケイン・コスギさん

俳優のケイン・コスギさんが19日、香川県善通寺市を訪れ、ウォーキングの啓発イベントに登場しました。

（ケイン・コスギさん）

「いっぱい歩いて perfect walk をしてハッピーになってください」

四国霊場第75番札所・総本山善通寺を訪れたのは、俳優のケイン・コスギさんです。

大正製薬の新プロジェクト「リポビタンウォーク 四国遍路応援プロジェクト」のアンバサダーを務めています。

大正製薬は四国遍路という「歩く文化」が根付いた四国で、多くの人にウォーキング意識を高めて健康につなげてほしいと、プロジェクトを立ち上げました。

19日はケイン・コスギさんと一緒に正しい歩幅を確認しました。身長の0.45倍が理想的だそうです。

（ケイン・コスギさん）

「歩幅ちゃんと歩くと、ふくらはぎとかひざの負担とか少なくなる気がします」

（ケイン・コスギさん）

「歩いたり走ったりジョギングしたりするのはやっぱり体の調子が全然違いますね。本当にウォーキングから毎日続けることがすごく大切だなと思います」

（大正製薬 ブランドマネジメント部／服部弘恭 副部長）

「健康寿命の延伸っていうところにつながっていけばいいんじゃないかと。そこにリポビタンウォークが貢献できれば一番いいなというふうに考えております」

11月22日と23日、善通寺や屋島寺など四国の8カ所でリポビタンウォークの試飲イベントが開かれます。