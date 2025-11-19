

Ⓒテレビ東京

「秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよ SP」が、テレ東で11月20日夜6時25分から放送される。

【写真】木村拓哉「秋山ロケの地図」場面カット

事前に設置した巨大な白地図に「ロバート秋山に行って欲しいスポット、会って欲しい人」を町の人に書き込んでもらい、後日実際にロバート秋山がその地図だけを頼りに町を巡る秋山濃度 100％のロバート秋山のロケ番組。

ゲストはなんと、テレ東バラエティーに単独初出演となる木村拓哉。千葉県・九十九里町をロバート秋山とともに自由気ままに地図ブラしていく。木村は「番組が好きだから」という理由で出演を快諾したが、これまでの芸能人生でほぼやったことがないという長時間のガチロケ。しかも番組側の忖度も一切ナシ。果たして約９時間のロケをやり切れるのか。

木村自身「自分が行くロケはほぼ晴れる」というほど晴男。しかし、当日の天候はまさかの雨。初っ端から傘を手に始まりスタッフはピリピリするが、木村拓哉自身「番組のルールだからしょうがないでしょ」と番組を熟知しているコメントが。ロバート秋山も安堵する中、1軒目に選んだスポットに向かい、そこではなんと木村自らロケ取材交渉。すると店主の方はキムタクの突然の訪問に大興奮。幸先良いスタートと思われたが、なんとまさかの取材NG・・・。人生初の取材交渉でNGを食らい、木村拓哉はガチロケの厳しさを思い知る。さらに番組名物の一般宅に向かうと、秋山のことを好きすぎる小学２年生との出会いが。そんな男の子と木村拓哉はまさかの曲を一緒に熱唱する。

他にも九十九里の名物キャラ姉妹に暴言を吐かれたり、小学校で児童たちと本気で鬼ごっこで遊んだり、カメラを渡され自撮りしながら乗馬で九十九里浜を散歩したり。テレ東以外では見ることができない【雑に扱われるスター・木村拓哉】が満載。

秋山竜次（ロバート）コメント

すごかったですね！ロケをどうやってやろうと思ってましたけど、楽しんじゃってました本当に。タクシーとかでも常にそばにいらっしゃると、やっぱりすごいなと思いましたね、冗談抜きで。海辺で馬に乗ってアジアンスターになったり、色んなところに行きましたね。カメラを止めずにノンストップでがっつりロケをして、最高の思い出になりました！すごくディープなところも木村さんと一緒に行ってます！

木村拓哉コメント

たくさんの行き先を味わいたいし、体感したかったけど、今日はあいにくの雨だったので、それが機動力を無くしてしまった。ロケで雨ということがあまりなく、結構晴れのことが多いので悔しいです。印象というか、いただく食事は味ががっつり目が多くて、だるまさんの１日が知ることができたのも大きかったですね（笑）見どころは、ジャージ姿で馬を操るアジアンスター！いつどのタイミングで皆さんの町に「秋山ロケの地図」がお邪魔するか分かりませんが、もしお話を聞いたりとか、来るらしいよと聞いたら、ぜひ書き込みをお願いします！

番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）コメント

木村拓哉さんだからといって気負わず、普段通りにロケをやりました！側から見たら信じられないほど雑な扱いだったと思います。しかし、木村さんは逆に意気に感じてくれていたように思いました！ロケの終盤「せめて晴れの日にロケをやりたかったなぁ」と思っていたところ、木村さんから頂いた一言に・・・スタッフ一同ノックアウトされました！

正直、惚れました。そんな木村さんに揺さぶられた感情が番組のラストカットに現れています。最後までじっくりご覧ください！